Jiří Kajínek promluvil. Útěk z Valdic je možný

"Já jsem odsud dokonce jednou málem utekl. Chytli mě na střeše. Udal mě spoluvězeň," odpovídá Xaveru Veselýmu náš nejpopulárnější vězeň, oblečen v modré košili a červených teplácích.

Kázeňské tresty ve Valdicích Kajínek dosud nezná. "Já se chovám pořád ke všem slušně. Každé ráno mám uklizenou celu a své věci mám v pořádku." A zdůrazňuje, že naposledy dostal dvacet dní samovazby za útěk z Mírova.



Chybí mi ženy

Svoboda a ženy. To chybí teď nejvíc vězni Jiřímu Kajínkovi. "Mluvit o ženách samozřejmě nemá smysl. Protože já můžu milovat určitou ženu, určitou osobu a tady je mi to úplně k ničemu. Mám rád mnoho lidí, oni mě podporují, ale já jsem pořád tady v té kleci zavřený."



Chci hrát ve filmu

Režisér Filip Renč o případu Jiřího Kajínka připravuje film. Hlavní hrdina se na něj již těší: "Měl jsem možnost číst a připomínkovat scénář, který je podle mého názoru perfektní, nejsou tam žádné fabulace. Je to stoprocentně pravdivé."

Světovým unikátem by bylo, propustit Jiřího Kajínka, aby měl možnost hrát sám sebe. "Nejsem samozřejmě herec a nikdy bych si nedovolil fušovat do tohoto řemesla, ale Filip Renč říkal, že si to umí představit."

Erotika, sex a vězení

Jak to jde dohromady? "Veliký problém. Řeším to jako každý jiný. Já jsem heterosexuál a pro mě jiná varianta neexistuje, ale ve vězení je mnoho heterosexuálů, kteří se homosexuálně chovají," prozrazuje pětačtyřicetiletý Kajínek, který říká, že má v sobě vrozený optimismus. "To je moje štěstí. Jinak bych se musel zbláznit."