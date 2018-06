Jiří Dvořák: Chtěl jsem potírat zlo a vypadat při tom jako Schimanski

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma

Práce u policie byla jeho klukovským snem. „Byla to jedna z variant, kudy jsem se chtěl vydat. Chtěl jsem dělat kriminalistiku. Pak se to ale zvrtlo tak, že si tady nakonec povídáme,“ prozradil Jiří Dvořák týdeníku 5plus2. Na práci policisty se mu líbilo nejen chytání zloduchů, ale také image drsňáka. „Byl to takový mix všeho. Člověk samozřejmě touží potírat zlo, a když k tomu vypadá jako Schimanski, tak je to výborný.“

Inspiraci pro roli vlivného lobbisty nemusel hledat nijak daleko. „Čerpal jsem hned z několika našich českých příkladů. V tomhle ohledu jsem měl z čeho vybírat,“ poznamenal.

Detektivkám a kriminálkám holduje i jako divák. A to nejen těm českým, ale i těm americkým, které sázejí na efektní scény. „Říkám, že jsou to takové pohádky a já si u nich rád odpočinu. Rozhodně to nezatracuju. Navíc ať se na Američany kdokoli jakkoli dívá, tak je třeba uznat, že jejich věci jsou profesně tak dokonale zvládnuté, že je to svým způsobem pro ostatní i jistá škola,“ říká Dvořák.

Po scénáři seriálu Labyrint už stihli natáhnout ruku právě Američané, a tak se nejspíš bude natáčet jeho verze v USA. Takový úspěch je na české poměry poměrně ojedinělý. Nad tím, jaký americký kolega by se mohl zhostit jeho role, se ale Dvořák ještě nezamýšlel. „To je pro mě ještě hodně čerstvá zpráva. Ale mohl by to být kdokoli, vždyť je tam herců jako psů,“ smál se novopečený seriálový lobbista, který ještě před nedávnem okupoval česká kina jako čert Uriáš v rekordně úspěšné pohádce Anděl Páně 2.

Když Strach klopí uši

Ovšem na nedávném předávání Českých lvů zůstali tvůrci a tváře této pohádky zcela stranou a nijak výrazně se dílo nepromítlo ani do nominací. „Výsledek v konkurenci filmů jako Masaryk a Anthropoid mě ale nepřekvapil. Myslím, že na pohádky jako žánr se obecně hledí v rámci Českých lvů trošku skrz prsty,“ komentoval volbu akademiků pohádkový čert Uriáš.

S režisérem Jiřím Strachem bez sebe dlouho nevydrželi. Právě on stojí za oběma řadami Labyrintu. Spolupráci s ním si Dvořák opět pochvaloval. „Jirka je neuvěřitelně laskavý. Je to typ režiséra, který není dogmatický. Když přijdou herci s lepším nápadem, než má on, tak pokorně sklopí ty své uši a přijme lepší variantu. A právě tohle vytváří na place víceméně atmosféru klidu a pohody, která je navíc hodně tvůrčí,“ vysvětlil.

Oba pány kromě práce pojí i letité přátelství, dokonce před lety vzájemně odsvědčili své svatby.