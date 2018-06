Dvořák o Anděl Páně 3: Čerti a andělé nestárnou, Dvořák s Trojanem ano

„Já osobně mám rád pohádkové postavy, když ovšem nejsou úplně blbé. Ten můj čert blbej není, role je napsaná hezky i s moudry, která tam jsou, a je to i vtipné. Jako kluk jsem se čertů bál, ale v Andělu Páně mi diváci spíš nadržují, což je nezvyklé, ale příjemné. A zda bych šel i do uvažovaného třetího dílu? No nevím, uvidí se. Čerti a andělé sice nestárnou, ale Dvořák s Trojanem ano, takže nechme to času a také na scénáři, které budou hrát zásadní roli,“ prohlásil Jiří Dvořák.

Stejný názor má i představitel anděla Petronela Ivan Trojan, který nabídku na účinkování v prvních dvou filmech s radostí přijal.

„Když jsem se rozhodoval vzít tuto roli, dlouho jsem nepřemýšlel. Zárukou, že to bude dobrý film, byl Jirka Strach, což potvrdil i scénář. Takže čert i anděl neměli problém říci na nabídku ano,“ prohlásil (více o možné trojce Anděla Páně řekli herci v pořadu Rozstřel).

Podle režiséra Jiřího Stracha je úspěch obou dílů Anděla Páně hodně zavazuje. Má prý v hlavě třetí pokračování. Bude podle něj ale hodně náročné dát dohromady scénář.

„Nechceme se podbízet a jít s laťkou dolů, proto budeme hodně vážit a uvažovat,“ řekl Strach, který Českému rozhlasu naznačil, že by se další díl mohl jmenovat Anděl Páně 3 králové.

Pár nápadů a námětů by údajně měl i kardinál Dominik Duka. „Jenomže rozhodně bych nechtěl být uváděn jako scénárista, to opravdu ne, ale mohl bych být spíš takovým mužem v pozadí, tichou nápovědou nebo, a to by se mi líbilo nejvíc, šedou eminencí filmu. Konečně už teď pro tu roli mám odpovídající barvu vlasů,“ s úsměvem řekl kardinál, když nedávno požehnal za účasti herců, režiséra a členů štábu novému DVD pohádky Anděl Páně 2.