Rozdíl mezi muži a chlapci je ve velikosti jejich hraček, říká Dvořák

„Bond je sice obklopen stále pěknými ženami, ale všichni víme, jak vždy dopadnou. Proto si nejsem jistý, zda je toto právě jeho štěstí. Spíš mu závidím jeho vzhled, muskulaturu, sbírku smokingů a mnoho úžasných hraček,“ přiznal herec.

Podle herce je rozdíl mezi chlapcem a mužem právě ve velikosti hraček. „Je to tak. A u mě to v tom případě platí taky, jsem hravý muž. Líbí se mi například auta. Je pravda, že takovou sbírku, jako má Bond či Daniel Craig, sice doma nemám, ale jsem spokojený,“ přiznal Dvořák, který si zamiloval i pití slavného agenta.

„Něco se třepe, něco se míchá. Chuťově musí zkusit každý sám. Je pravda, že moje oblíbené pití je to bondovské. Martini koktejl je zatraceně sexy,“ míní Dvořák, který se dokonce naučil tento drink míchat ve svém oblíbeném klubu, kam zavítal jak jinak než v obleku.

„Já osobně v šatníku mám nejen sportovní styl, ale i eleganci. Oblečení mám rád. Užívám si i kostýmy v divadle. Je velká škoda, že se smoking moc nenosí,“ dodal herec.

Kdyby sám někdy dostal podobnou roli jako je Bond, neměl by problém ani s kaskadérskými kousky. „Těch mám za sebou nespočet. Dokonce jsem padal i z druhého patra po zádech a moc mě to bavilo. Jediné, co mě z adrenalinu moc neláká, je bungee jumping. Když jsem byl mladý a hloupý, měl jsem dost šílené nápady. Například jsem lezl po skalách bez lana. Ale to rozhodně nebyly kaskadérské kousky, ale ryzí blbost,“ dodal herec.