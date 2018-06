Léčím se jmelím, říká rakovinou trpící Jiří Dědeček

Rakovinu prostaty u Jiřího Dědečka odhalili před patnácti lety při vyšetření, na které ho poslala jeho praktická lékařka. Tehdy podstoupil operaci a vypadalo to, že nad rakovinou vyhrál. Po dvou letech se mu ale vrátila a musel chodit na ozařování. „Vůbec jsem nezměnil život, akorát jsem přestal s prostopášným pitím. Ne že bych moc chlastal, ale občas mi to dělalo radost, tak jsem skoro přestal pít a asi na deset let jsem se stal vegetariánem,“ popsal Dědeček v pořadu 13. komnata.

Pomohla mu také alternativní medicína, kterou mu schválil i jeho ošetřující lékař. „Vyznává, že co ti neublíží, může ti pomoct. A můj alternativní lékař je MUDr., je původně neurolog, takže už ví, do čeho se pouští, a nerozmlouvá mi tu klasickou léčbu na onkologii,“ vysvětlil Dědeček. „Léčí mě jmelím. Starou keltskou rostlinou, která svým jedem posiluje obranyschopnost,“ dodal.

Obecně prognóza ve stadiu nemoci, v němž se nacházel, byla tři až pět let. Dědeček ale s rakovinou žije už 15 let a stále se věnuje všem činnostem jako před nemocí. Dokonce založil malé knižní nakladatelství a učí i tvůrčí psaní na jednom pražském gymnáziu.