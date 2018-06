Jiří Bartoška zase kouří

"Kouřím od dětských let a v posledních dobách to bylo šedesát až osmdesát cigaret denně, ale nikdy mi to nevadilo. Proto bylo těžké se tak rozhodnout, ale udělal jsem to," prozradil Jiří Bartoška.

Devětapadesátiletý herec se podle svých slov nechal nachytat na protikuřácké reklamy i osobnosti, které údajně odnaučí člověka kouřit. "A opravdu jsem díky své pevné vůli kouřit přestal a dokonce jsem to osm neděl vydržel, což pokládám za životní úspěch. Ale dál už to nebylo možné. Můj organismus si příliš zvykl na nikotin, tak jsem si řekl, proč se mám tolik trápit. Tak zase kouřím," dodal.