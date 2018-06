Nádor je pryč. Jiří Bartoška dokončuje ozařování a dál kouří

Rakovinu Jiřímu Bartoškovi našli včas, takže podle jeho slov udělali cílenou léčbu a nádor zmizel. Jakmile dokončí ozařování, chce se znovu vrhnout do práce.

„Myslel jsem si, že nejhorší je chemoterapie a pak už to bude lepší. Jenže ono i to ozařování je na houby. Už aspoň nejsem tak unavenej. Ale zas mám problém s hlasivkama. Ale už to skončí a do týdne nebo do dvou to všechno zregeneruje,“ řekl herec časopisu Reflex.

Rakovina prý nijak nezměnila jeho život. Nikdy se jí nepoddal a nepřinutila ho ani přestat kouřit.

„Hulím dál, protože mi bylo řečeno, že bych měl kouření omezit, ale ne přestat. Prý by to možná tělu i uškodilo, že by se leklo. Kdysi jsem byl na cévách v IKEM a oni se ptali, kolik cigaret vykouřím. Říkám, že tolik a tolik. A oni, že teda budou muset přepsat odborný knížky, protože cévy mám úplně v pořádku. Teď jsem to však opravdu omezil,“ říká Bartoška.

Jediné, co mu nemoc vzala, byla role v seriálu Já, Mattoni. Před kameru se plánuje vrátit už v létě a to hlavní rolí v černé tragikomedie Teorie tygra (více čtěte zde). Nebude také chybět na karlovarském filmovém festivalu, jehož je prezidentem.