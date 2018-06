Jiří Bartoška slaví 70. Byl jsem známá figura, průserář, vzpomíná

...o politice: „Neplatí to asi bez výhrady, ale mám pocit, že do české politiky chodí nekvalitní lidi, kteří neuspěli ve svých profesích. V jedné hře se říká: Vy jste můj pán a vaším posláním je mě vést. To je to poslání, které si tady většina politiků neuvědomuje. Dělají si z toho prapodivný eseróčka.“ (rok 2005)

...o současných seriálech: „Někdy mám pocit, že se dnes seriály točí jen proto, aby měly komerční televize kam umisťovat reklamy. Je jich tolik, že i když se chci podívat, nakonec stejně nevím, na který, tak se uchýlím k nějakým dokumentům.“ (rok 2016)

...o balení holek: „Byl jsem známá figura, průserář. Ostatní kluci měli pěšinky, ti byli nezajímaví. Já byl jinej. Trojka z chování za neomluvené hodiny a cigarety byly vstupenkou do dospělé společnosti.“ (rok 2005)

...o své manželce: „Já tvrdím, že jsem svou ženu Andreu, archeoložku, vyhrál ve sportce, proto už taky další jackpoty nemůžu trefit.“ (rok 2000)

...o boji s nemocí: „Když mi diagnostikovali rakovinu mízních uzlin, řekl jsem si, že jsem ve věku, kdy se umírá. V osmašedesáti prostě lidé umírají. To jsou jediné jistoty, že se všichni narodíme a jednou musíme umřít. Jenže lidé z okolí nemocného obvykle takhle racionální přístup nesdílejí. Říkal jsem si, že bych mohl vydat Zlaté stránky léčitelů. Protože najednou vám je všichni začnou doporučovat, posílají na ně kontakty.“ (rok 2016)

...o skoncování s kouřením: „Mám pocit, že by se mé tělo leklo, protože kouřím od čtrnácti let. Opravdu, šel jsem do školy a kupoval si u paní Beránkové v trafice krabičku. Určitě by se leklo.“ (rok 2016)

...o kritizované účasti kontroverzního režiséra Mela Gibsona na karlovarském festivalu: „My nedáváme medaili – Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii – za morálku, ale za umění. Osm let se Gibson v rozhovorech omlouvá, že byl jednou opilý a že řekl to, co nechtěl (rasové urážky, pozn. red.). Probůh, ještě abychom lustrovali lidi, kteří si odvezou z Karlových Varů medaili. To bych si připadal jako na karlovarském festivalu v osmdesátých letech.“ (rok 2014)

Kolegyně vzpomínají

Pod režijní taktovkou Marie Poledňákové si Jiří Bartoška zahrál jednu z hlavních rolí v populárních komediích Líbáš jako Bůh a Líbáš jako ďábel. „Jiří si chtěl dát do smlouvy, že nebude běhat, ale nakonec se tomu nevyhnul. Točili jsme scénu, kdy musí běžet za vnoučkem, aby ho zachránil – bylo to na horách a do kopce a Jirka povídal, že je herec rovin, ale řekla jsem mu, že musí sebrat sílu. Nakonec ji sebral, ale to bylo pro něj opravdu nejtěžší. On rád sedí a kouří,“ řekla režisérka.

Zlata Adamovská si s Jiřím Bartoškou zahrála v kultovním seriálu Sanitka. „S Jirkou Bartoškou, kterému se neřekne jinak než Barťák, jsem se pracovně setkala několikrát. Například ve filmu Lev s bílou hřívou, v televizní inscenaci Ideální manžel, v Divadle na Vinohradech ve hře Hostina u Petronia nebo v seriálu Sanitka, kde byl už velká hvězda a já začínající herečka. Už tehdy měl ohromné charisma, nikdy nezkazil žádnou legraci, i když mu třeba nebylo dvakrát do zpěvu. Nejvíc na něm obdivuji jeho životní nadhled, ironii, absenci hvězdných manýrů a hlavně to, že nic z toho na své životní cestě nepoztrácel,“ vzpomíná herečka.

Jiří Bartoška s Evou Zaoralovou přes 20 let řídil karlovarský filmový festival. „Bartoška už měl po svém prvním filmu Hřiště a připadalo mi, že je fouňa, což jsem mu taky pak jednou řekla. Řekl: Jo, holka, to už je dávno, to jsem fouňa ještě byl. Víc jsme se my dva pak očuchali při našem prvním společném festivalu v roce 1994. A hned potom nás sblížila konkurence v podobě pražského filmového festivalu Zlatý Golem. Chtěli jsme dělat festival v Karlových Varech, přestože nám to bylo rozmlouváno, ale vydrželi jsme. Ten rok jsme se dali dohromady, zjistili jsme, že máme podobný pohled na věci i smysl pro sebeironii,“ prohlásila.

Eliška Balzerová si vloni zahrála ve filmu Teorie tygra manželku Jiřího Bartošky. „Když je herec mladý a šarmantní krasavec, což Jirka Bartoška nepochybně byl, nemusel se s tím herectvím ani moc párat, a ženy a dívky mu ležely u nohou. Ale mám neodbytný pocit, že s přibývajícími roky je Barťák čím dál zajímavější a s šedinami přitažlivější chlap, kterej i jako herec zraje jako víno. Měla jsem to štěstí nedávno s ním pracovat, a byla to radost. Je to, milé dámy a dívky, pořád stejně krásnej, zábavnej a rovnej kluk, jako za mlada. Tak jako celej život pevně drží svou cigaretu mezi ukazováčkem a prostředníčkem a palcem s ní v dlani lehce otáčí, je stejně pevnej ve svejch názorech. To se mi na něm vlastně líbí nejvíc. Všechno nejlepší Barťáku a přežij ty oslavy ve zdraví! Eliška Balzerová zvaná (jenom Tebou) - Havran,“ popřála jeho kolegyně.