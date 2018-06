Stále marně čekám na Pepka námořníka a jeho ženu Olive, žertuje Bartoška

„Jsem rád, že se nám daří zvát slavné herce, producenty, režiséry. Přesto zatím marně čekám na Pepka námořníka a jeho ženu Olive. Bohužel, ti jen tak nepřijedou,“ zavtipkoval Bartoška na dotaz, zda jsou hosté, které by si na festivalu přál mít a nedaří se mu je zajistit.

Prezident festivalu nezapomíná ani na české osobnosti. Letošní ročník věnoval zesnulému režisérovi Miloši Formanovi a zavzpomínal na něj v rámci slavnostního zahájení 53. ročníku, kdy uvedl jeho legendární snímek Lásky jedné plavovlásky. „Byl to můj velký kamarád a neuvěřitelný člověk. Miloš Forman byl a zůstane světový. Vždycky se do Varů rád vracel. Děkujeme, Miloši,“ dodal.

Zahajovací ceremoniál připomněl také letošní 100. výročí vzniku Československa a ohlas sklidila i audiovizuální koláž připomínající všechny osmičkové roky za uplynulé století. Poté, co moderátor Marek Eben představil letošní festivalovou porotu, která bude hodnotit soutěžní snímky, se na pódiu objevila i jedna z hvězd letošního festivalu - herec, režisér, producent a hudebník Tim Robbins. Ten si převzal Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. V úvodním večeru také organizátoři promítli krátky film, v němž hraje loňský držitel ceny prezidenta festivalu, oscarový herec Casey Affleck.

Pro Jiřího Bartošku, Evu Zaoralovou a jejich tým je festival celoroční práce. Bartoška je prý rád, že je začátek už za nimi. „Zahájením pouštíme z kopce sněhovou kouli, která se řítí, my už s tím neuděláme nic a můžeme jen spoléhat na to, že jsme ten rok dobře připravovali. A že ty koule se na konci toho festivalu zastaví a my řekneme: Dobře to dopadlo,“ prohlásil.

Jelikož se Jiří Bartoška na festivalu podílí pracovně, coby filmový nadšenec si ho nikdy moc neužije. „Stíhám jen protokolární filmy, protože už je 53. ročník a my už připravujeme 54. Takže v rámci festivalu už máme schůzky s partnery, bavíme se o příštím roce,“ říká.

Přesto každý rok doufá, že se nějaká ta hodinka na volno najde. „Rád bych viděl dva tři filmy, snad to vyjde. Já totiž, když je kino od jedné hodiny, pak ve tři čtvrtě na dvě už mám něco. Tak je hloupost, abych chodil do kina na 45 minut,“ popisuje svůj nabitý program s tím, že se ale o filmové novinky, či slavné legendární filmy nenechá ochudit. „V archivu festivalového programu jsou na DVD všechny tituly, takže si je pak chystám vzít a o prázdninách si je v klidu prohlédnu.“