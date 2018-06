Jirko, ty na to máš? ptali se Bartošky, když do dražby hodil půl milionu

O organizaci party, jejíž rozpočet musel vyšplhat k několika milionům korun, se podělila finanční skupina jednoho z nejbohatších Čechů Karla Komárka a společnost vyrábějící diamanty. Mezi všudypřítomný luxus i výjimečné hosty se podařilo propašovat i dobrou věc - charitativní dražbu diamantového šperku za půl milionu korun, jehož výtěžek putoval na konto Dobrého skutku, respektive na výcvik asistenčního psa pro handicapované.

Když došlo na lámání chleba, každý napjatě očekával, který z přítomných politiků či byznysmenů se bude činit nejvíc. Překvapivě se ale této role ujal samotný prezident karlovarského festivalu Jiří Bartoška. Symbolicky začal na částce deset tisíc. Po pár minutách však přitvrzoval. Postupně do "měšce" hodil 100 tisíc, 180 a posléze i čtvrt milionu. A to zdaleka nebyla konečná. Následovala totiž neuvěřitelná nabídka 550 tisíc.

"Jirko, a ty na to máš?" ptali se Bartošky jak finančník Karel Komárek, tak celá jeho rodina. "Ne!" smál se Bartoška. Rázem bylo jasné, že se v dražbě situoval do role provokatéra, který má ostatní vyprovokovat k vetší finanční solidaritě. Naštěstí se mu to povedlo. Konečných šest set tisíc, které nabídl Komárkův spolupracovník z Kypru, už prezident festivalu raději nezkoušel pokořit.

"My za festival máme každoročně možnost přispět na dobročinné účely částkou 250 tisíc korun. Po této částce jsem přihazoval spíš proto, abych někoho vyprovokoval. A ta provokace, když jsem šel na 550 tisíc, byla hodně těžká. Jen chci říct, že to nebyl Jiří Bartoška, kdo přihazoval, ale karlovarský festival," řekl iDNES.cz Jiří Bartoška, kterého na party doprovodila celá rodina, tedy manželka Andrea i syn s dcerou.

MFF KV 2012 - Lucie Křížková se šperkem, který se vydražil za 600 tisíc korun.

Mediální záštitu nad dražbou převzala někdejší Miss České republiky Lucie Křížková, která je patronkou občanského sdružení Dobrý skutek, který si konkrétně pro tento večer dal za cíl pomoci Dáše Maškové, jež trpí velkou lámavostí kostí. Život s asistenčním psem je tak pro ni nutností. S výsledkem dražby byla maximálně spokojená.

"Vítěze dražby jsem neznala, viděla jsem ho poprvé, ale slyšela jsem, že je to spolupracovník finanční skupiny KKCG z Kypru. A také jsem slyšela, že krásné diamantové srdce dostane jeho dcera k narozeninám. Šťastná to dcera," uvedla Křížková.

MFF KV 2012 - Módní přehlídka návrhářky Hany Zárubové. Modely byly vyrobeny z neoprenu potaženým oblekovou vlnou.

Součástí glamour party byla i módní přehlídka návrhářky Hany Zárubové, která představila šest modelů ze své poslední kolekce Air Force. Inspirací jí byl parašutismus, neboť modely byly vyrobeny z neoprenu.

Zajímavostí je, že Zárubová za tuto kolekci získala i nominaci na cenu Czech Grand Design 2011 v kategorii Oděvní designér roku. Nakonec skončila druhá. Přehlídku doprovodil zpěv Kateřiny Winterové.

Symbolickými průvodci po Mlýnské kolonádě v Karlových Varech, kde se akce konala, byli umělci na chůdách, kteří později před diváky dotáhli i velké trampolíny, na nichž se vznášeli akrobaté.