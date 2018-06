Babica o výrocích Zdeňka Pohlreicha: Mám dost gastronomické inkvizice

"To náboženství, které se týká svíčkové, podle mne drží českou kuchyni zpátky. Je to takové bazírování na tom málu, které je opravdu české. Já se toho možná už nedožiju, ale za dvacet let už bude česká kuchyně úplně jiná," řekl Pohlreich v rozhovoru pro rubriku Hobby s tím, že se svíčková nehodí k současnému životnímu stylu a jemu osobně rozhodně chybět nebude.

Tato slova nadzvedla Jiřího Babicu, kterému Pohlreich nemůže přijít na jméno kvůli vaření z náhražek a používání kečupu a který je původní profesí lyžařský servisman.

"Je to naprostý klenot, který do naší kuchyně patří. Já ji mám rád a myslím si, že spousta lidí také. Proč ji dávat pryč? Je to naše tradice a všichni cizinci si ji tady dávají a všem chutná," hájí svíčkovou Babica.

Dámský klub s Jiřím Babicou

"Osobně si myslím, že toho začíná být až až a tahle gastronomická inkvizice mi začíná lézt krkem," řekl na Pohlreichovo konto.

Rozhodl se dokonce vyhlásit podpisovou akci za svíčkovou, pod kterou se moderátorky Dámského klubu rády podepsaly.