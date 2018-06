S útoky začal Pohlreich, lidé to jenom přebírají, říká Jiří Babica

Jděte na dobrou večeři s Raketa.cz Když se dva perou, třetí se nají. Navštivte skvělé restaurace a využijte slevy na lahodná menu. Vyberte si na Raketa.cz, kde a od koho se necháte pohostit.

"Lidé, co si ze mě utahují, jsou buď puberťáci, nebo blázni. Neznají mě a takhle něco o mně povídají, je to jejich problém. V podstatě mi to ani nevadí a hlavně s tím nic neudělám. Zase je dobrý, že půlka vás má ráda, druhá míň, všichni o mně teoreticky vědí a s tím se musí žít, s tím se do toho šlo. Nikdy jsem neříkal, že nějak zásadně převrátím českou kuchyni, šel jsem do toho, aby lidé dostali normální recepty a nevařili si pořád deset stejných jídel. Jestli mě někdo pomlouvá, je to jeho věc. Pohlreich s tím začal, lidé a novináři to jenom přebírají," řekl na kameru iDNES.cz Jiří Babica.

Příliš velkou hlavu si nedělá ani s odbornou konkurencí, stále zdůrazňuje, že je lidový kuchař, nikoliv expert.



"Pakliže máte na mysli odbornou veřejnost Kuchařský institut pana Vaňka, kde jsou všichni kamarádíčkové, tak s tím se taky nedá nic dělat. Potom jsou tu normální lidi, kteří si doma vaří, normální kuchaři, kteří chodí do práce a ti jsou v pohodě. Jestli si někdo myslí, že kuchařina je to, co je v pětihvězdičkové restauraci, je to jeho problém. Nikdo z nás si nikdy nic takového neudělá," míní Babica.

Televizní rivalové: Zdeněk Pohlreich a Jiří Babica

Sám razí teorii, že lidové vaření je základ všeho. Jinak si nevaří ani doma. "Vařím si jako každý normální člověk, když mám hlad, tak se najím. Mám rád všechno, od řízků přes českou, thajskou nebo indickou kuchyň, prostě na co mám chuť. Mám výhodu, že si můžu dělat, co chci, a nikdo za mnou nestojí a neříká: Ty to děláš takhle, ty takhle. Nepřál bych nikomu mít za zády takovýho namaštěnce, který by vám říkal, jak to děláte blbě. To je jediný, co k tomu můžu říct," dodal a nepřímo tak poslal všechny "vtipálky" do patřičných míst.

Jiří Babica prezentuje svoje vaření v pořadu Babicovy dobroty na Nově. Pořád se momentálně natáčí, televize jej zařadí do vysílání v dubnu. Babicovy dobroty patří k nejsledovanějším kulinářským pořadům v republice.