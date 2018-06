Jirešová přemýšlí o dalším dítěti, stále ale řeší spor o dceru

"V současné situaci se musím asi uklidnit. Já jsem v prvním těhotenství pracovala do posledního dne a celé to bylo takové nervózní. Protože považuji těhotenství za nejkrásnější období života, tak bych si to chtěla užít," řekla Jirešová v rozhovoru na Frekvenci 1.

Zatím to ale na zklidnění nevypadá. Spor o její dceru Sofii, který vygradoval exekucí dítěte, stále trvá. Herečka se o jeho průběhu ale nesmí vyjadřovat. "Aktuálně nemůžu říct ani slovo. Je to soudně dané, je to dohoda, prostě nemůžu."

Ivana Jirešová a Viktor Dyk

S bývalým partnerem Ondřejem Höppnerem se nedokáží shodnout na střídavé péči o jejich šestiletou dceru Sofii. Došlo to tak daleko, že holčičku přišel do domu Jirešové zabavit soudní exekutor, protože ji údajně nechtěla otci předat. Jirešová celou exekuci zveřejnila, a i když se to otočilo proti ní, nelituje.

"Všude mě haní, že jsem to zmedializovala. Ty sociální orgány jsou naštvané, že jsem to udělala, ale já jsem musela," řekla Jirešová. "Exekuci považuji za vrchol nehumánního chování, připadala jsem si jako u gestapa za nacismu," svěřila se.

Přes vlnu kritiky, která se na ni po zveřejnění snesla, zaznamenala i pozitivní reakce. "Měla jsem odezvu od spousty holek, které zažily něco podobného. Od těch jsem měla podporu."

Sama proti střídavé péči nic nemá. V jejím případě je ale podle ní nemožná. "Nejsem proti střídavé péči, když pár normálně funguje, když to není patologický vztah, když jsou oba zralí a jde jim o to dítě, ne o pomstu," myslí si herečka. Malá Sofie na to ale podle ní není připravená, nikdy nezažila své rodiče pohromadě. "Sofinka nás nikdy neviděla v blízkosti. My nemáme nic společného, na čem bychom mohli stavět," dodala herečka.

Jirešová se s otcem své dcery rozešla krátce po jejím narození a brzy se provdala za zpěváka Viktora Dyka. Do tří let byla dcera v péči matky a otec, kterému se v novém manželství narodila druhá dcera, si ji občas bral k sobě. Soud pak ale nařídil střídavou péči. Děvčátko prý po čase přestalo chtít k otci chodit. "Já jsem dítě předat chtěla, ale respektovala jsem jeho přání," řekla Jirešová v pořadu Soukromá dramata.