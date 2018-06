Jirásková prý čelí útokům v nemocnici, mluvčí to popírá

Deník se přitom odvolává na výpověď jedné ze sester, která tvrdí, že personál nazývá přední českou herečku "bábou" a nelichotivě se měl vyjádřit i k jejímu zdravotnímu stavu.

Nemocnice ale popírá, že by k podobným incidentům došlo. "Myslím si, že je to jeden z výmyslů, který jsem jim už včera vyvracela. Nedokázali ani potvrdit, kdo to byl. Slíbila jsem, že se poptám, co se tam mohlo vůbec stát, ale myslím, že na informace Blesku nemá cenu reagovat bez toho, aniž by řekli, kdo jim ty informace poskytl," řekla iDNES.cz mluvčí VFN Petra Pekařová.



Kateřina Brožová a Jiřina Jirásková v Pojišťovně štěstí

"S paní Jiráskovou naopak komunikujeme v pohodě, včera jsem mluvila i s jejím ošetřujícím lékařem a nic nenasvědčuje tomu, že bychom ji nějak hrubě nazývali," dodala Pekařová.

Herečka Jiřina Jirásková se zotavuje po dvou náročných operacích, které nedávno podstoupila. První zákrok si vyžádal zlomený kyčelní krček, druhý pak problémy se střevy, které se vrátily po první operaci, již absolvovala už před měsícem. - čtěte Herečka Jiřina Jirásková se po třetí náročné operaci rychle zotavuje

Hereččin stav se podle mluvčí stále zlepšuje. Nedávno ji v nemocnici navštívil i prezident Václav Klaus.