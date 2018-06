Jiránek se konečně dočkal své Diany

"Martin mi naznačil, že je pro něj hodně důležité abych s ním byla. Oba dlouhé odloučení špatně snášíme, ale ještě nevím, jak dlouho se zdržím," řekla iDNES Kobzanová, která má na začátek července domluvenou práci.

Záleží prý na atmosféře. "Prakticky s žádnými manželkami a přítelkyněmi ostatní fotbalistů se moc neznám, tak uvidím, jak se mi tu bude líbit." Když to půjde, práci odvolá a zůstane s Jiránkem dokud nevypadnou, nebo nevyhrají.

Modelce by ani tak nevadila samota na hotelovém pokoji. "Společenská léta mám už za sebou, nemusím vymetat bary a večírky," tvrdí. Horší by podle ní bylo, kdyby se fotbalistům nedařilo tak, jak by si představovali. Novináři by je pak možná chtěli rozsápat také proto, že za nimi přeletěly manželky. V takovém případě poletí Kobzanová raději domů.

Nechci vidět účty za telefon

"No zlato, co je? Proč se tak dlouho neozýváš?" Když nejsou spolu, chodí Dianě od Jiránka taková esemeska každou chvíli. "A tak je to pořád," smála se Diana, která se vloni na jaře zapsala jako "ta miss z Lea". "Tři hodiny jsem neměla čas napsat a už se shání. I když už jsme spolu skoro dva roky, jsme na sebe hodně fixovaní. Nechci vidět ty účty za telefon. Denně si posíláme v průměru tak šedesát textovek a do toho si několikrát zavoláme."

O fotbale se spolu baví jen když je před zápasem, anebo když je na pořadu, jestli v zápase nastoupí, či ne. Diana se prý na ostatní fotbalisty nekouká a kdyby Martin nenastoupil, tak se ani na zápas dívat nebude. "Ahoj, co děláš?" Ptá se Martin pokaždé. "Určitě je v tom i žárlivost," usmála se dvaadvacetiletá modelka, která pečlivě sleduje všechno, co se o Jiránkovi napíše.

"Trenér je s ním spokojený, což je pro mě nejdůležitější. Novináře beru s rezervou. Když ho někdo chválí, mám z toho super pocit, když naopak čtu něco blbýho, tak si říkám, že s tímhle autorem se už nikdy v životě nebudu bavit. Je to taková momentální rebelie, která mě brzy přejde. Když máte někoho rád, je jasné, že vám strašně záleží na tom, aby mu všechno šlo a všichni ho měli rádi."

Obránce české reprezentace si prý uvědomuje, že klidně on může být ten na pranýři, kterému to zrovna nepůjde. "Připouští si to, ale asi by byl hodně překvapený, kdyby to tak opravdu bylo," myslí si jeho přítelkyně.

Jiránek upoutal pozornost i svým na červeno obarveným čírem, s nímž s reprezentací odletěl. Původně chtěl po kadeřnici modrobíločervené, ale to mu Diana rozmluvila. Modrá by v jeho tmavých vlasech nevynikla a bílá by prý působila divně. Všichni se shodli na červené.