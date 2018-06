Jindra znásilňoval v noci Tonyho

FOTOGRAFIE ZDE

Sexuchtivý Jindra jde ve vile po všem živém

Jindra to trochu přehnal s alkoholem a v noci se před spaním pomazlil s Tonym. Sáhl po něm a povalil ho na záda. Ten byl dost v šoku a pořádně se bránil: "Co to děláš?" Smyslů zbavený Jindra vůbec nevnímal a mazlil se dál. Když se nesetkal s odezvou, odkráčel za Lindou do postele.

Ráno Tony velmi podrobně vysvětloval, jak se po něm plazil a zvedal mu nohy. "Ty jsi pořádně nadržený." houkl na Jindru. Ten neměl ani zdání o tom, co se dělo v noci a od dveří ložnice na něj koukal jako marťan. Všichni z toho měli velkou legraci. Janka do toho halekala: "Ty ses tady drápal po Tonym a volal - Linduška!" Jindra raději vzal do zaječích na zahradu, kde odbyl Katku: "Nech mě, je mi trapně!" V neděli už mu bude určitě lépe.

Pojďte pane, budeme si hrát

Michal si ráno opět nezapnul port a dostal trest. Celý den měl nosit na zádech obrovského plyšového medvěda. Trochu se vztekal, ale nakonec ho s Luisem dokázali upevnit kšandami a trávil s Mackem dlouhou dobu. Kromě toho měli VV zahrát ráno pozpátku, ale mnoho energie úkolu nevěnovali a předvedli trapnou ubohost. Snažili se jen Vladko a Luis, kteří za odměnu dostali bonboniéru višně v likéru.

A nakonec se hrálo štronzo. Po počátečních zmatcích Tony všem vysvětlil pravidla a všichni si to pořádně vychutnávali. Nechávali zkamenět ostatní až do zvuku gongu v těch nejhorších situacích. Luis to schytal s činkou v ruce, Linda si fénem málem spálila ucho. Bavila se i Katka. Na Tonyho volala štronzo, když odskočil na záchod. Rocky "štronzoval" Janu, když měla v puse banán. Hned k ní přispěchali kluci a provokovali ji. Nejvíc Vladko, který se šíleně šklebil a dloubal v nose. V tu chvíli musel zkamenět. "Holubi" nemohli pěknou dobu ven.

Jindra sestavoval snad státní rozpočet

Pouze čeští VV měli přemýšlet o tom, jak by naložili s případnou výhrou. Kromě Jindry mluvili všichni velmi obecně, nebo se odpovědi spíše vyhýbali. Jindra se úkolu postavil čelem a do posledního detailu sestavil rozdělování peněžní výhry. Jeho dobré srdce rozdávalo statisíce, snad si vše dobře spočítal. "Auto za milion bych vyměnil za čtyři menší... nebo prodal a koupil jiný řidičáky kamarádům." Čert ví, jestli by to šlo? Z velké housenky kdysi dělal ještě větší housenku, ale v případě pražského bytu by z něho dokázal postavit dva domy.

Vladko v záplavě polibků

Duel s Michalem Vladkovi pořádně podrásal nervy. Po návratu do vily letmo pronesl: "Jsem zpátky, ale tohle slavit nebudu. Tohle se slavit nedá a chci být chvíli sám." Zavřel se do solária a když vylezl, šel děkovat za hlasy do kamery na zahradě: "Jsem rád, že přes půl miliona lidí mě má rádo." Odkráčel jako mimoň do domu, aby se za chvíli opět vrátil a vysvětloval, že mu nenarostl hřebínek.

VV to tak nenechali a hráli s ním "pusinkovanou". Vladko dostal šátek přes oči a hádání, čí polibek zrovna přistál na jeho těle, ho velmi bavilo. Jana ho políbila na nohu. "Bože, to byla ženská pusa. Hodně jemný, to bude Riša." Jindru označil za Lindu, ale nejvíce problémů mu dělali Luis a Rocky. Naopak ihned poznal Katku a Lindu: "To byla rtěnka, určitě Linda." Všichni se náramně bavili a Vladkovi se nakonec podařilo poznat úplně všechny, což byl skutečně úctyhodný výkon.

