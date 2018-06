Jindra vyhrál film pro VyVolené

11:46 , aktualizováno 11:46

Nervová soustava vyvolených dostala ve čtvrtek svoji další dávku. Poté, co si obyvatelé vily oddechli, že bylo úterní Zúčtování stornováno kvůli návštěvě generálního ředitele Martina Dvořáka ve vile, nechala Tereza Pergnerová přinést ze Zpovědnice magnetickou tabuli i kufřík nanovo. Vyvolala tak v soutěžících dojem, že to, co se nestihlo v úterý, musí se stihnout ve čtvrtek.