Jindra: Vladko, jsi první gay v mém životě!

FOTOGRAFIE ZDE

A co víc, nedokáže říct slovo gay. Proč? To mu to doma zakázali? Třeba jsou to jenom mimikry, aby potom mohl vyhlásit svůj celorepublikový coming out a přiznat se ke stejné orientaci jako Vladko. Ten si zase myslí, že je Jindra heterosexuál. Nezbývá než čekat, kam to Jindru potáhne.

Vladko se ale díky němu po svých hysterickým záchvatech konečně pořádně a od srdce zasmál. Rozhovor s Jindrou - Neználkem ho podle všeho bavil víc, než vítězství nad Věrou v Duelu, které absolvoval pár hodin předtím. - více zde

Monika, nejspíš opilá štědrovečerním vaječňákem, chtěla souložit s Rosťou a Sašou zároveň. Tak do toho! Už kvůli Liborovi Boučkovi, ať nemusí horko těžko vymýšlet nové, ale pomalu vyčpívající vtípky, které zatím nahrazují pikantní záběry. Monika je vilná hlavně po alkoholu, snad toho realizační tým VyVolených ještě využije.

Nebo by jednou mohli ukázat, jak Bouček šmíruje Katku, když se sprchuje. Chtěla bych slyšet jeho komentáře v téměř reálné situaci.

Regina zkoumala mezi soutěžícími, kolik "óček", tedy orgasmů, už ve vile prožili. Nic moc se nedozvěděla, sama už tam prý má křeče. Měla se rovnou zeptat sexuálních revolucionářů Moniky a Saši a určitě by se dozvěděla zajímavá čísla.

Ta nakonec ale pohotově dodala sama, když řekla, že jednou ve 24 hodinách zažila 22 orgasmů. Regina prostě ví, jak na to a mnoho děvčat asi nejen ve vile jí tiše závidí.

Její budoucí uplatnění vidím jasně. Prima dostojí svému statutu rodinné televize a pomůže manželským ložnicím v nouzi. Po skončení VyVolených zaměstná Reginu jako rádkyni v postelových záležitostech. Konečně těm českým chlapům vysvětlí, kde je "géčko", jak nejlépe zajistit "óčko" a proč je "áčko", jak už jednou sama prohlásila, nehygienické.