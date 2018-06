Jindra si chce osedlat krávu

Každý zažil smolný den a ten se nevyhnul ani exVyVolenému Jindrovi. Když byl na návštěvě u známých na Šumavě, neodolal jejich nabídce a vyjel si na koni. "Jezdím rekreačně asi dva roky. Umím cválat i klusat. Tenhle Hucul mi dal ale zabrat," začal líčit Jindra.

Nevinná projížďka krásnou krajinou se ale trochu zvrtla. Jindra je bavič, ale i ten si občas potřebuje odpočinout, a tak na koňském hřbetě relaxoval po náročném maratónu nejrůznějších akcí.

Osudným se mu stali fanoušci, kteří jej poznali a pokřikovali na něj. "V tu chvíli jsem se začal věnovat něčemu jinému než jízdě na koni. Prostě jsem se na ně otočil a ten kůň si zrovna rozmyslel směr jízdy, nějak jsem se převážil a spadl na zem," postěžoval si Jindřich.

Po svých ale nakonec domů nemusel. Kůň se naštěstí nesplašil a na svého jezdce počkal. "Kam by taky šel bez pána? To by asi zabloudil, ne?" směje se už bodrý exVyVolený.

Do stáje už dojel s ostrou bolestí v koleně. Jako chlap to zkoušel rozchodit, že to nic není. Ježe na akci do Brna už dojel se zpožděním a netradičním modním doplňkem - berlemi. "V Brně jsem viděl odbočku do nemocnice, tak jsem to tam stočil. Už se to fakt nedalo vydržet. Ani nevím, co jsem s tím měl," zhodnotil Jindra situaci, jak by se nic nestalo.

Na nejkrásnější pohled na svět z koňského hřbetu ale nezanevřel. "Ještě jsem od té doby nejel, protože jsem neměl příležitost. Ale příště to spíš zkusím na krávě, tam bude lepší stabilita," směje se svému novému nápadu bodrý chlapík.