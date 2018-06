Jindra čůral do lahve. No a co?

Petr Zvěřina nám těsně po přenosu řekl, že prohru Wendy v podstatě očekával: "Wendy byla v soutěži už delší dobu a ukazovali ji i v jakémsi špatném světle. Jindru ani ne, takže jsem čekal, že to bohužel bude Wendy."

Bezprostřednost Jindry je neuvěřitelná

"Všichni se zastavují nad Jindřichovou hygienou. Je pravda, že třeba smrká do rukávu, když nemá po ruce kapesník. Ale řeknu Vám, že Jindra mně je právě velmi sympatický tím, jak je bezprostřední. Řeší situace, tak jak jsou určené. Přivezli jim ryby, tak zabijeme ryby, ryby jsou k jídlu! Nebo potřebuje na záchod a je zavřený v garáži, tak si na záchod dojde do lahve. Vždyť je to přece lidská potřeba a udělal by to snad každý normální chlap. Já nechápu, proč se z toho Vladkovi dělá špatně, když někdo udělá svojí potřebu do lahve. Nevidím na tom nic tak špatného.

Až na střechu jsem zatím vylezl pouze já

Právě ta bezprostřednost mu určitě pomohla k vítězství nad Wendy. Hrozně se mi líbil, když do vily vtrhli únosci a přišla falešná kriminální policie vyšetřovat rádoby únos. Nenechal se sebou vůbec manipulovat a byl pánem situace. V tu chvíli jsem ho obdivoval a má moje veškeré sympatie. Pokoušel se pak vyšplhat i na střechu, ale vlastně se to povedlo zatím jen mě, což ostatní nakonec pronesli.

Jindrovi chybí sex

Sexuální touhy Jindry se derou ven, a tak se snaží u Kačenky a hlavně Moniky. To, že jí řekl, že jí má rád, ale stejně nezabírá. Jindra by do sexu s ní asi šel. Je to šou a on je šoumen. Monika by do toho určitě nešla. Pro něj je to ale legrace a jde do všeho.

Vladko prohru asi neudýchá

Emil začal jít po krku Michalovi, ve kterém našel velkého soupeře. Potřebuje si dokázat, že je lepší. Je to jen o tom; hodně kohoutů na jednom smetišti. Na Vladka jdou naopak zase jeho depky. Chvílemi to opravdu nezvládá. To není ani v lidských možnostech, zvládat to tam čtyřiadvacet hodin denně. Myslím si, že nelže, když tvrdí, že z něj nikdy nebude hvězda šoubyznysu a jediné, co on chce, je to vyhrát. Myslím, že opravdu nemá duševně na ten mediální kolotoč, který se kolem něj roztočí, až vyjde ven. Nebude mu to dělat dobře. Na druhou stranu, když to nevyhraje, tak z toho bude hodně špatný."

