Jim Carrey slaví padesátiny prací, s blond hřívou je k nepoznání

Jim Carrey hraje ve filmu kouzelníka, který soupeří s jiným iluzionistou představovaným hercem Stevem Carrelllem. S dlouhými vlasy, tetováním a nalakovanými nehty vypadá spíš jako rocková hvězda. Tvůrci se tu zřejmě inspirovali rockovým vzhledem slavného kouzelníka Chrise Angela.

Během natáčení v Las Vegas stíhá Carrey i setkání s fanoušky, kterým se mezi jednotlivými scénami chodí podepisovat. Ti tak mohli vidět zblízka i jeho nateklý obličej a šrám na tváři, který vypadal jako pravý.

Jim Carrey v Las Vegas zdraví fanoušky

Jim Carrey je v padesáti letech už dědečkem. Jeho dcera Jane Erin porodila v před dvěma lety chlapce, kterého pojmenovala Jackson Riley Santana.

Herec má za sebou dvě manželství. V roce 1987 si vzal Melissu Womerovou. Rozvedli se v roce 1995. To už randil s kolegyní Lauren Hollyovou, kterou si vzal v roce 1996. Jejich manželství ale trvalo méně než rok.

Další vážný vztah měl až v roce 2005, kdy se dal dohromady s modelkou a herečkou Jenny McCarthyovou. Rozešli se v roce 2010 a od té doby je herec sám.

Jim Carrey a Jenny McCarthyová

Složité dospívání

Američan kanadského původu James Eugene Carrey se narodil v roce 1962 v kanadském městě Newmarket nedaleko Toronta. Prý býval zakřiknuté dítě, ve třetí třídě ale zjistil, že má dar rozesmát své spolužáky. Traduje se, že když si učitelka v sedmé třídě už nevěděla rady s jeho opičkami a neustálým vyrušováním, uzavřela s ním dohodu: když bude celý den dávat pozor, může za odměnu na konci vyučování předvést pár výstupů.

Jim Carrey

Jinak ale Carreyho dospívání nebylo příliš veselé - v šestnácti letech musel odejít ze školy, když jeho otec ztratil práci. Rodina se čtyřmi dětmi se protloukala, jak se dalo, jednu dobu dokonce žili ve stanu na zahradě u příbuzných. Snad i proto si Carrey později koupil dům v kalifornském Brentwoodu s 38 pokoji.

Třicetiletá filmová kariéra

Svou první filmovou roli dostal už v roce 1980. Sláva přišla o 14 let později s rolí zvířecího detektiva Ace Ventury. Diváky uhranula expresivní komika plná grimas, šklebů a neuvěřitelných poloh hercova extrémně ohebného těla. Tak jej mohli vidět i ve filmovém zpracování komiksu Maska nebo komedii Blbý a blbější (oba 1994). V roce 1996 se Carrey zařadil mezi nejlépe placené herce světa - za film Cable Guy dostal 20 milionů dolarů.

Odvrácenou stranou živelného komika byly deprese, které se u něj v té době začaly objevovat. Aby své myšlenky udržel pod kontrolou, bral antidepresiva.

Po prvních filmech kritika nad Carreym lámala hůl a řadila jej do škatulky prvoplánových klaunů. Až ve filmu Truman Show (1998) dokázal, že má na víc.

Za roli muže, jehož život je vlastně televizní seriál, Carrey získal Zlatý glóbus a byl nominován na Oscara. V té době to dokonce vypadalo, že se přeorientuje na vážnější herectví, když si jej Miloš Forman vybral do titulní role filmu Muž na Měsíci. Carrey se tu doslova převtělil do postavy komika Andyho Kaufmana a podruhé získal Zlatý glóbus.

Jim Carrey ve filmu Truman Show Muž na Měsíci

Pak se ale vrátil k osvědčenému žánru, když v roce 2000 hrál v komedii Já, mé druhé já a Irena a ve vánoční komedii Grinch. Následovala bláznivá komedie Božský Bruce, za kterou vyinkasoval honorář 25 milionů dolarů a pak přišel jeho doposud nejambicióznější film - Věčný svit neposkvrněné mysli.

Mnohovrstevný snímek sklidil respekt kritiků především za scénář, ale uznání si získali i představitelé hlavních rolí - Jim Carrey a Kate Winsletová.

Jim Carrey a Kate Winsletová - Věčný svit neposkvrněné mysli (2004)

V posledních letech se na plátně objevil například v gay komedii I love You Phillip Morris, ve snímku na motivy povídky Charlese Dickense Vánoční koleda a v rodinné komedii Pan Popper a jeho tučňáci.

Film Burt Wonderstone by měl mít premiéru v roce 2013.