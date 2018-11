Rád se maximálně izoluji od lidí a okolního světa, přiznává Jim Carrey

Kanadský herec Jim Carrey tvrdí, že největší potěšení mu dělá zavřít se doma a být sám. Takové chvilky si prý velice užívá jako naprostý protiklad svých profesních povinností, kdy je stále mezi lidmi a pod drobnohledem veřejnosti.



„Můj osobní život by se dal popsat jako život poustevníka v izolaci. Rád se maximálně izoluji od okolního světa. Trávím spoustu času sám se sebou. Jsem nejraději ze všeho sám, takže je to tak v pořádku. Pro některé lidi by to mohlo být dost divné a nepříjemné, ovšem já si to opravdu užívám,“ přiznal Carrey v aktuálním rozhovoru pro magazín Radio Times.

Herec také tvrdí, že je mu úplně jedno, jak se na něj po jeho smrti bude vzpomínat. „To, co se odehrává v mém osobním životě, je jen má soukromá věc. Spousta lidí mě odsuzuje, protože nechci být součástí takzvaného byznysu s celebritami a hlavní hvězdou bulvárních plátků. Je mi však úplně jedno, co si o mně lidé myslí. A je mi jedno i co si budou myslet, až jednoho krásného dne umřu. Jediné co bych si přál, je to, aby tu po mně na světě zůstala dobrá energie, jakási pomyslná příjemná vůně,“ řekl Carrey.

„Během posledních let za mnou přišlo pár lidí s touhou ulomit si kousek svatého grálu pro sebe. Grál však není věc, ze kterého si můžete jen tak uloupnout. Takže takoví lidé dostanou vždy tvrdou lekci. Není to příjemné,“ prohlásil herec, který se v minulosti dlouhodobě léčil s depresemi.