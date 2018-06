Jim Carrey přiznal boj s depresemi. Už bývám někdy i šťastný, říká

„Teď už deprese, které jsem míval dlouhé roky, nemám. Cítím se jako znovuzrozený, protože chápu, že i když prší, jednou to přestane a já se v tom neutopím,“ přiznal herec v rozhovoru pro iNEWS.



O svých problémech promluvil také v dokumentárním snímku Jim & Andy: The Great Beyond, jehož premiéra byla v září loňského roku. Herec prozradil, že se nyní už někdy dokáže cítit šťastný, ale mohlo by to být i lepší.

„To, co se momentálně děje v mém životě, je opravdu skvělé, ale pořád se tam objevují i negativa. Někteří lidé se v průběhu posledních let dostali do mého života, aby se pokusili ulomit pro sebe kus mého ‚Zlatého grálu‘. Ten se ale zlomit nedá a tak se o to snaží nejrůznějšími způsoby,“ vyjádřil se herec.

VIDEO: Jim Carrey: Jim & Andy: The Great Beyond | Official Trailer | Netflix Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Narážel i smrt své přítelkyně Cathriony White, která před dvěma lety spáchala sebevraždu. Její rodina herce obvinila, že v tragické smrti hrál důležitou roli, protože ve stejný den se s ní rozešel. Navíc ji měl údajně i úmyslně nakazit pohlavními chorobami. Herec na nařčení pozůstalých zareagoval velmi ostře. Byl přesvědčený, že z něj jen chtěli vytáhnout peníze a obvinění označil za nepodložená.

Jim Carrey prozradil, že se s depresemi vyrovnával po svém. Jeho velkou láskou, která mu také pomohla, se stalo malování.

„Některé umělecké práce potřebují víc než vášeň. Nebojte se ušpinit si ruce. Moje vášeň je umění a pomáhat sociálně smysluplným projektům,“ dodal ke své tvorbě Carrey.

VIDEO: Jim Carrey se vymaloval z depresí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu