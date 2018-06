Jílková: To nejhorší už mám za sebou

Zřejmě nejtěžší okamžiky zažila moderátorka při rozhodování o svých dalších osudech. Musela totiž sama sobě odpovědět na celou řadu zásadních otázek.

"Vypořádat se se vším musím pouze já sama. Dokud si člověk neudělá sám v sobě pořádek, stejně mu nikdo jiný nemůže pomoci. Musela jsem se zamyslet, jaké hodnoty mají v mém životě přednost a co vlastně od života čekám. Nebylo to jednoduché," zamyslela se moderátorka.



Změna v životě poznamenala i její jinak poklidné prázdniny. Místo relaxace na venkově zařizovala v Praze nové bydlení a dvakrát týdně jezdila dvě stě dvacet kilometrů za synem Kubou (4).



Podzimní sezónu už začíná v novém bytě a jako každý rok ji i letos pronásleduje, jak sama připouští, poněkud zvláštní stav její mysli.



"Při každém návratu do civilizace po dvou měsících trpím školáckým syndromem. Navíc mě pronásleduje strach z toho, že jsem všechno zapomněla. Už to zažívám počtvrté a je to vždy stejné. Všechno ze mě spadne až po prvním Kotli. Tréma mě pronásleduje trvale. Ale za tu jsem naopak vděčná. Pokud má totiž člověk pocit, že všechno umí a zná, tak je na zaručené cestě do záhuby. Tréma mě popohání k vnitřní motivaci pořád na sobě pracovat a vzdělávat se," přiznala se Jílková.



Výraznou změnu ve svém životě prožívá i její čtyřletý syn. "Kuba už ve školce chodí do předškoláku. Dostal novou paní učitelku a měla jsem trochu obavy, jak změnu přijme. Udělal mi ale radost. Hned první den mi totiž oznámil, že si s paní učitelkou velmi rozumí. Do práce - jak říká chození do školky - se každý den těší, a mně spadl kámen ze srdce," řekla se smíchem moderátorka.