Jílková roztopí Kotel na apríla

"Na obrazovku se už strašně těším, zejména s ohledem na současnou politickou situaci. Trochu mě mrzí, že jsem nemohla veřejně vyzpovídat pány Grosse a Kalouska. Myslím, že by to bylo velmi bouřlivé," řekla Michaela Jílková.

Moderátorka je ale přesvědčená, že politická situace bude velmi zajímavá i začátkem dubna. "Určitě bude v Kotli o čem diskutovat. Už vím, kterého politika si pozvu jako prvního, ale zatím to neprozradím."

Po narození dcery Marušky je Michaela Jílková v jednom kole. Jako ostřílená profesionálka ovšem tvrdí, že zvládne náročnou přípravu pořadu i péči o svoje dvě děti.

"Jsem trochu napnutá, jak se mi všechno podaří zorganizovat. Domluvila jsem se s rodiči, kteří mi všechno pomohou zvládnout. Času mám skutečně velmi málo, ale půjde to," prohlásila oblíbená kotelnice, která vždy chtěla mít hodně dětí, ale přiznává, že se zřejmě její velký sen už nesplní.

"Líbilo by se mi mít ještě další miminko, protože jsem vždy chtěla mít hodně dětí a velkou rodinu. Chci se věnovat rodině, ale zároveň chci dobře dělat i svou práci. Proto už další dítě zřejmě nebude. Stejné je to i se svatbou. V tuto chvíli se do ní nehrnu a vyhovuje mi situace tak, jak je," usmála se Michaela Jílková, která žije s mediálním magnátem Michalem Voráčkem.