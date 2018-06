Jílková: Na miminko se strašně těším

"Strašně se na miminko těším. Zatím ale nevím, jaké dostane jméno, protože jsme s jeho tatínkem zatím žádné nevymysleli," řekla s úsměvem Michaela Jílková, která tráví každé léto nejraději v přírodě se sedmiletým synem Kubou.

"Teď jsme spolu s Kubou v lesích mimo Prahu. Každý den děláme krátké procházky a doslova prožíváme všechno, co kvete. Nejraději mám totiž květiny rostoucí na louce. Nemám potřebu je trhat. Raději je nechávám žít a dívám se na ně, jak kvetou," prozradila.

"Dost času mi zabírá také vaření, i když připravuji jen lehká jídla. A samozřejmě jíme co nejvíc ovoce a zeleniny," dodala šestatřicetiletá moderátorka.

V Kotli chce být do října

V soukromí teď Michaela Jílková prožívá klidné období. Je rozvedená, styk dítěte s otcem je podle jejích slov standardní. Se svým o osm let starším přítelem Michalem Voráčkem je prý šťastná. "Nudu a stereotyp běžného života si vysloveně užívám," říká Michaela, která, pokud jí to zdravotní stav dovolí, chce Kotel moderovat až do října a i mateřskou dovolenou si míní zkrátit tak, aby se na obrazovce mohla znovu objevit už příští rok v dubnu.