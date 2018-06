Jílková: Na budoucí mámy se nemyslí

"Nastávajícím maminkám nemohu z oblečení, které je na trhu, doporučit vůbec nic. Není totiž z čeho doporučovat. V obchodech nabízejí oblečení buď neslušivé nebo příliš sportovní. A když je oblečení jakoby elegantní, je naopak příliš usedlé a navíc předražené. Na budoucí maminky v obchodech moc nemyslí," řekla Michaela Jílková.

Jinak má ovšem šestatřicetiletá moderátorka na setrvávání v dobré pohodě při těhotenství několik osvědčených receptů.

"Nejvíc mi pomohlo, když jsem v těhotenství intenzívně pracovala. S Kubou jsem byla doma už od druhého měsíce a nebylo to dobře. Příliš jsem se tehdy zaměřila na sebe, neustále jsem se sledovala a na mou psychiku to působilo velmi neblaze. Proto jsem teď dál moderovala Kotel."

Ovšem nyní, v závěrečném měsíci, už prý příliš schopná pracovat není. "Pořád bych jen spala. Musím ovšem přiznat, že v těhotenství přicházejí i občasné smutky, protože žena je v tomto stavu velmi přecitlivělá. Pokud se mi něco takového stane, začnu myslet na to, jak bude miminko krásné a na všechny krásné zážitky, co nás čekají. Funguje to spolehlivě, mohu doporučit," usmála se Michaela Jílková.