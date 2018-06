Jílková: Manželské hádky čistí vzduch

"Pozor, nic ale nerozbíjím! Jsem spíš typ, který v emoci leccos řekne, použije třeba i silnější slova a dá jim vhodnou intonací určitý důraz - ale nemyslím to vážně…"

Manžel Michaelu naštěstí dobře zná a ví stejně jako ona, že občasná hádka pročistí vzduch. Za pár hodin je ale zase všechno v pořádku. "Manželství, kde se nikdy nehádají, nezvýší na sebe hlas a vše má svůj poklidný pevný řád, mi přijdou nezdravá a chladná. Není tam prostor pro vyjadřování individuality!" tvrdí s rozhodností sobě vlastní moderátorka.



Populární kotelnici vadí řada kolegů, kteří předstírají, či dokonce cíleně dávají na odiv v médiích, své naprosto ideální harmonické partnerské soužití. Skutečnost je však zcela opačná - o soužití se už mluvit často dávno nedá a partnerském už vůbec ne.



"Lidé pak získávají především z médií falešný pocit, že to, co žijí oni, není dost dobré… A přitom mají normální standardní fungující manželství! A to bez hádek jaksi není možné."

Michaela Jílková s nyní již bývalým manželem Vladimírem Dvořákem, synem někdejšího hvězdného televizního konferenciéra a textaře.