Jílková: Jen žádné další změny

"Byla jsem vedením Novy požádána, abych dočasně Sedmičku moderovala. Bude to velmi časově náročné a čeká mě velký psychický stres, ale vyžadovala to situace. Nemíním ani jedno šidit, i když Kotel pro mne zůstane nadále prioritou," tvrdí Jílková.

V soukromí má Michaela Jílková naštěstí klid. Je rozvedená, styk dítěte s otcem je standardní, žije se svým přítelem Michalem Voráčkem, podnikatelem v oblasti médií, a odmítá ve svém životě další změny a novinky. "Změn u mě bylo tolik, tak radikálních, razantních a stresujících, že už žádné nechci. Mám jich akorát tak nad hlavu. Teď jsem šťastná, že se nic nemění a všechno je při starém. Nudu a stereotyp běžného života si vysloveně užívám," říká kategoricky.

Přesto se ještě k jedné změně schyluje - v září totiž půjde do školy její syn Jakub. "V lednu jsme byli u zápisu. Do první třídy jde o rok později. Červnové děti mohou automaticky žádat o odklad, a tak jsme toho využili," vysvětluje. Jakub se prý někdy do školní lavice těší, jindy je velmi prozíravý a uvědomuje si, že doba her a nicnedělání skončila.

Michaelu Jílkovou těší i fakt, jak dobře si stojí její pořad Kotel na televizní obrazovce. Přestože se vysílací čas nedávno přesunul ze čtvrtka na pátek, své diváky neztratil. "Opět se potvrdila pevná pozice Kotle, která trvá už šest let. Je nejsledovanějším politickým pořadem v této zemi a poráží i filmy s Brucem Willisem.

Dokonce je u devadesáti procent diváků, kteří mají v tu chvíli zapnutou televizi, nejsledovanějším pořadem ze všech programů celého pátečního večera," říká spokojeně Jílková, která bude zvát před volbami do Evropského parlamentu do Kotle předsedy všech parlamentních stran. Jen jeden bude chybět - Miroslav Grebeníček.

"Grebeníček se návštěvě Kotle už dobré dva roky vyhýbá. Mám pocit, že se konfrontace s občany bojí. Zrovna u předsedy komunistické strany, která komunikaci s občany deklaruje heslem 'S lidmi pro lidi', je to velmi paradoxní. A navíc směšné, pokrytecké a o něčem vypovídající."