Jílková: Dcerka je správná dračice

"Žiji prostě životem maminky, která přišla z porodnice, a moc se nevyspí. To se ale dá vydržet. Maruška chce hodně pít mlíčko a správně tloustne. Je velice hodná, ovšem tiché a nenápadné dítě to není. Je trošku dračice, a když něco chce, tak si to prosadí, a já ji raději ustoupím," řekla šestatřicetiletá moderátorka.

Nadšený je z malé sestřičky i sedmiletý syn Jakub, kterého má Michaela Jílková z manželství s podnikatelem Vladimírem Dvořákem. Od okamžiku, kdy je Maruška doma, všechno pro Kubu přestalo existovat.

"Má Marušku strašně rád. Pořád se vyptává, jak se sestřička má, a každý večer ji společně koupeme. Snažím se, abychom pořád byli společně v jednom pokoji. Prožívám s dětmi krásné pocity. Dívám se na ně a uvědomuji si, jak je báječné mít dvě nádherné děti," usmála se Jílková a na adresu svého šestačtyřicetiletého přítele, podnikatele v oblasti médií Michala Voráčka, dodala: "Stejné je to s tatínkem Marušky. Je nadšený a patřičně pyšný otec."

Michaela Jílková se na televizní obrazovku se svým populárním pořadem vrátí za tři měsíce. Tvrdí, že všechno v pohodě zvládne. "Už se před kamery těším. Bude to sice velmi náročně, ale vím, že to zvládnu. Vytvořím si určitý systém a půjde to bez větších problémů," ujistila Michaela Jílková.