Pomeje kvůli rakovině zřejmě přijde o hlas. Souhlasil s operací hrtanu

„Chirurgický zákrok je dle výsledků vyšetření, které pacient v minulém týdnu podstoupil, nezbytně nutný. To však po celou dobu léčby lékaři panu Pomejemu dlouhodobě doporučují,“ řekla mluvčí Ústřední vojenské nemocnice Jitka Zinke.

Přestože jde o velmi náročnou léčbu s riziky, jsou lékaři připraveni operaci provést. Při zákroku by odstranili hrtan a zavedli by takzvaného „slavíka“, což by znamenalo, že Pomeje přijde o hlas, který je pro herce důležitý.

„Na základě posledních informací se pan Pomeje nakonec rozhodl pro rozsáhlou onkologickou operaci i přesto, že má velká rizika,“ dodala Zinke, která upřesnila, že by k zákroku mělo dojít co nejdříve.

Pomeje se původně snažil operaci vyhnout a rakovinu se rozhodl vyhladovět více jak měsíčním půstem, když 42 dní nejedl. Při hladovce zhubl přes 25 kilo. Nastaly ale komplikace a k tomu se přidal zápal plic. Byl uveden do umělého spánku a lékaři mu provedli tracheotomii. Minulý týden mluvčí nemocnice informovala, že herec už dýchá bez přístrojů.

Rakovinu herci diagnostikovali v dubnu 2017. Nádor objevili při operaci polypu na hlasivce. Výsledky histologie potvrdily, že jde o zhoubný nádor.