Jihlava zná svou miss, národní kolo je na spadnutí

Studentka brněnské Mendelovy univerzity vstupovala do soutěže Miss Jihlava s mottem "Važte si toho, co máte, protože je pozdě vážit si toho, co jste měli." Mezi její záliby patří záliby jízda na koni, historie a cestování. Míry Elišky Urbancové jsou 84-60-89.

Na druhém místě se umístila sedmnáctiletá studentka gymnázia Aneta Grabcová z Hodonína, třetí skončila osmnáctiletá Monika Vaculíková z Bruntálu.

Miss internet Čtenáři iDNES.cz volí v rámci tradiční soutěže Miss České republiky svou favoritku. Podívejte se na všech 12 finalistek a rozhodněte o vítězce

"Dívky se předvedly v několika disciplínách. Kromě rozhovoru s moderátorem Janem Čenským to byly módní přehlídky v extravagantních, společenských a svatebních šatech. Nechyběla ani promenáda v plavkách," doplnila Veronika Fialová z pořádající Veronique Agency.

Miss Jihlava je soutěží typu open. Neuzavírá se tedy pouze na krásky z krajského města Vysočiny, ale je otevřená pro dívky a ženy z celé České republiky ve věku od 16 do 28 let. Sobotní finálový galavečer se uskutečnil v divadelním sále jihlavského domu kultury.

Kromě regionálních kol probíhají v České republice i ta národní. Tradiční Miss České republiky uvolnila jarní volby konkurenční České miss a svoje nové pojetí soutěže, v němž má hlavní slovo charita, přesunula na podzim. Finále proběhne již 24. října na ČT1. Soutěží provedou Miroslav Šimůnek a Miroslav Etzler. - čtěte Miroslav Etzler a Miroslav Šimůnek budou moderovat finále Miss ČR

Součástí velkého galavečera bude i vyhlášení ankety Miss Internet, o které rozhodují čtenáři iDNES.cz.