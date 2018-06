Srdíčka



"Možná nejroztomilejší recept, co znám," říká Petr Novotný



Nožičku jemného párku podélně rozkrojíte, ale ne až do konce. Oba konce rozkrojeného párku oddělíte a na druhé straně spojíte párátkem, aby vzniklo jakési srdíčko. Položíte je na vymaštěný pekáč, dovnitř vložíte plátek šunky, na to dvě lžičky sterilované zeleniny a rozklepnete vajíčko. Posolíte, opaprikujete a posypete strouhaným sýrem. Pracujete stejně s dalšími párky a nakonec zapečete asi 10 minut v troubě.

Šolíčky s borůvkami



"Za takovouhle dobrotu jsem ochoten položit život!"



Jeden kilogram brambor uvaříte ve slupce a necháte do druhého dne odpočinout. Pak je oloupete, nastrouháte najemno, přidáte špetku soli, vajíčko a tolik hrubé mouky, aby vzniklo vláčné, ne moc tuhé těsto. Z něho ukrajujete kousky, uplácáte placičky a pečete v rozpáleném oleji. Nejlepší jsou s rozvařenými borůvkami a se šlehačkou.

Herec, bavič a moderátor. Petr Novotný s manželkou

V Čechách to zatím nehrozí, ale na Slovensku, kde mám vlastní televizní show o vaření, přesně poznám, kam dosahuje signál Novy a kde už chytají jen jejich Markízu. V Bratislavě se mně ptají "Tak co je u vás doma zase nového?" s dychtivým očekáváním veselé historky, v Prešově už chtějí vědět, co jsem obědval a jak to uvařit.Ta alchymie, napínavý postup, při kterém ze surovin vznikne úplně nová kvalita. Na receptu oceňuji nápad, vtip, moment překvapení nebo jen odvahu spojit zdánlivě nespojitelné. Zajímá mě také, jak jídlo píše dějiny. Chystám se jednou napsat knížku o tom, jaký obrovský vliv má jídlo na vývoj lidí, na politiku. Jsem naprosto pevně přesvědčen, že třeba římská říše vysloveně zašla na přejedenost.Když římská říše rostla, musela mít vojsko v nejlepší kondici a tomu odpovídala strava. Ale jak bohatli, začali se cpát a přestali pohybovat. Najednou nevyjížděli protektoři kontrolovat provincie, vojevůdci místo sebe posílali zástupce, ti zase své zástupce a nakonec už nedorazily ani jednotky, jak se někde po cestě přežraly. Země se začala rozpadat. A zakrátko ten slavný Říman opět odsekával mečem kus masa a jako správný barbar pil z lebky svých nepřátel.Velice slušně. Já hamburgery ani coca-colu neodsuzuji a amerikanizace nebo globalizace se nebojím. Naopak myslím, že přinesla mnoho zajímavého. Nové druhy zeleniny, správné maso na stejky, o kterém se nám před tím ani nezdálo, a také různé módní trendy v jídle. Často velmi zajímavé.Skandinávská - bohužel. Tedy malé porce na velkých talířích.Podle mne je v jídle nezdravá jediná věc - jednostrannost. Kdo jí léta k večeři stejný salám nebo přesoluje, nemůže se divit zdravotním problémům. Jinak já jsem z principu proti zdravé výživě. To, co vařím, není zdravé, vím to, ale jinak to nedokážu. Zdravá jídla totiž mají jednu hroznou nevýhodu - nejsou dobrá. A co není dobré, do gastronomie nepatří.Život a praxe mě naučily především jedno: Nevěřit válkám proti jistému druhu jídla. Nejíst hovězí v době nemoci šílených krav je nesmysl. Já za podobnými aférami vždycky cítím především obchodní tlaky a protitlaky, ale třeba jsem jenom podezíravý.Je to jen zlomek mé činnosti, na víc bych neměl čas, protože vedu velkou firmu, která se zabývá úplně jinými věcmi. Mám sekretářku, která všechny došlé dopisy třídí, syn pak vybrané recepty přepisuje do počítače, to je ta nejotravnější práce, pak já pročítám a kontroluji vybrané a připisuji k nim glosy. V těch receptech od čtenářů už umím čít jako v partituře.