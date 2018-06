Ježíšův Jeruzalém

Z deseti krás seslaných na zem Jeruzalém pobral devět, praví talmud. A přestože bylo Svaté město několikrát dobyto a vypáleno - vždy bylo opěvováno. Muslimské přísloví například tvrdí, že jedna modlitba pronesená zde se vyrovná 40 000 modliteb na jiném místě. Jak však vypadal Jeruzalém v době Ježíšově? Dnes jeho podobu zachycuje jen model postavený v 60. letech. Ten návštěvníkům ukazuje na dnešní poměry malé město s přibližně 80 000 obyvateli. Na chrámové hoře mu dominuje příbytek Hospodina, který si Židy vybral za vyvolený národ.Zjednoho konce Jeruzaléma na druhý se dá uvnitř hradeb dojít za deset minut. Věřící vcházejí Zlatou bránou na ohromné chrámové nádvoří. Zchrámu stoupá kobloze dým obětovaných zvířat atiché modlitby. Ty doplňuje zvuk mincí penězoměnců, kteří věřícím prodávají vše, co je potřebné při komunikaci sjediným Bohem, akteří Ježíše tolik rozčílili, až je začal vyhánět. Kchrámu přiléhá pevnost Antonia, kde jsou ikasárna římské posádky, která zde zajišťuje knelibosti většiny Židů Pax Romana. Římané také vnucují městu nový ráz helenizovaného města. Stavějí si vlastní svatostánky vklasickém antickém stylu se sochami na oslavu bohů acísaře. Ježíš, který zneklidnil kněžstvo iŘímany, bydlel podle tradice vdomě vHorním městě nedaleko od rezidence velekněze Kaifáše. Právě zde se koná poslední večeře. Avšak zapomeňte na Leonarda astůl sdvanácti apoštoly aKristem uprostřed. Mnohem pravděpodobnější je, že společnost jedla vleže. Teprve pak se odebrali do Getsemanské zahrady za hradbami. (Dnes se však ukazuje, že spíše než zahrada zde byla podle vykopávek již vdobách Ježíšových lisovna oleje.) Zde ho zastihly stráže, které ho předvedly před soud kněží anakonec před Piláta, který ho poslal na kříž. Ještě dnes se poutníci vydávají v Kristových stopách po Via Dolorosa na Golgotu. Avšak Jeruzalém Ježíšových dob lehl popelem, když Řím ztratil sodbojným národem trpělivost. Atvář města změnili od té doby idalší dobyvatelé. Vykopávky navíc naznačují, že Ježíš byl pravděpodobně odveden jinou cestou a na jinou Golgotu, která stála mnohem blíže pevnosti Antonia.