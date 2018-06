Ježek v kleci

Kdo by neznal ježka v kleci, vždyť jde o typický český hlavolam. Alespoň si to myslíme. Jenže Foglarova »Záhada hlavolamu« vyšla v roce 1940, zatímco již v osmdesátých letech minulého století se v literatuře objevily zmínky o tzv. francouzské kleci a kouli, což je v principu totéž co ježek. Hračka byla vyrobena ze dřeva, a aby se kulička dala z klece vyjmout, bylo nutné prohnutou tyčku otočit tak, aby se nejdříve uvolnila ze svého lůžka - vzniklou mezerou pak koule snadno vypadla ven. Pozdější kovová provedení měla jednu tyčku jištěnou magnetem či mechanickou západkou a po jejím odjištění (poklepem, tlakem) kulička vypadávala. Druhým krásným exemplářem tohoto typu hlavolamu je ovál a hvězda. U tohoto amerického výrobku z roku 1905 je větším problémem hvězdu zandat než vyndat. Ježka v kleci tvořili podle Foglarova návodu zprvu zruční kováři a mechanici. Jejich první modely se objevily v padesátých letech. Později se tento hlavolam začal vyrábět nejen z kovu, ale také ze dřeva a plastu, záleželo jen na fantazii a možnostech autorů. Ti bohužel mnohdy zapomněli na hlavní vlastnost českého ježka - možnost jeho rozšroubování. Navíc tyto napodobeniny bývaly příliš jednoduché. Měly hodně řešení a přitom žádné z nich nebylo shodné s originálním postupem pana Foglara.