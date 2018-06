Ježeček a kličky

"Mami, musí v noci ježek dupat?" zeptal se ježeček. "Musí," řekla maminka. "Musí dupat, aby se ho bála i liška." "Tak mě asi sežere," vzdychl ježeček. "Neboj se," řekla maminka. "Jo, neboj. Nemůžu dupat. Píchá mě to do ťapek," povídá ježeček. "Koupím ti botičky," řekla maminka. A koupila mu botičky. Šněrovací. Měly jazyk a dírky a tkaničky. Kulaté tkaničky s žengličkami. Ježečkovi se moc líbily. Hned si je zkusil a pěkně se mu v nich chodilo. "Che che, v těch se bude dupat," smál se. "To se bude liška bát." Procházel se v botičkách sem a tam a najednou bác! Šlápl si na tkaničku a upadl. Kulaté tkaničky jsou nejhorší. Pořád se rozvazovaly a rozvazovaly. A ježeček je neuměl vázat na kličky. "Tak mě liška asi sežere," vzdychl. "Naučíš se kličky," řekla maminka. A učila ho vázat kličky. Jedno očko a druhé a utáhnout. Ježeček tkaničky šmodrchal a uzlíkoval. A ne a ne udělat kličku. "Už jsem z tebe celá polámaná," řekla maminka, "zkoušej to sám." A odešla. "Tak mě sežere," vzdychl ježeček. "Ach jo, určitě mě sežere." "Já tě nesežeru, neboj," pípal kos. Stál kousek od ježečka a marně se pokoušel vytáhnout žížalu. "Ty ne," řekl ježeček, "ale ta rezavka. Ta mě sežere." "Kdo?" divil se kos. "Ale liška." "Proč by tě sežrala?" vrtěl hlavou kos. "Nemůžu dupat," vzdychl ježeček, "protože neumím kličky." "To je toho, podívej," rozběhl se kos a udělal kličku. Jednu, druhou, třetí a kličkoval jako zajíc. "Jenže já neumím kličky na botičkách," vzdychl ježeček. "Hned se rozvážou a já nemůžu dupat." "To se taky spraví," pípal kos. "Udělej malou mašličku jako motýlka a dívej se." Pevně se rozkročil, zobákem scvakl konec žížaly a táhl. Kýval se a pořád táhl, táhl, ale žížalu nevytáhl. "A teď ty!" Ježeček chytil konec tkaniček a táhl. Kýval se a pořád táhl. "Zkus se projít," radil kos. Ježeček se procházel sem tam a díval se na kličky. Vypadaly jako motýlci a vůbec se nerozvazovaly. "Díky, kosíku. Je to bezva. Už mě nesežere. A teď se podrž!" Dupy dup! Dupy dup! zadupal největší silou, až se kos lekl a vylétl na strom. Zvědavá žížala vylezla ven a ježeček povídá: "A máš ji venku." A dupal, až se třásla zem a ozvěna se nesla od skal.