Ještědská lanovka zažila první svatbu

19:49 , aktualizováno 19:49

V kabině lanovky na Ještěd si navlékly prstýnky hned dva páry. "Ještědská lanovka zažila svatební obřad poprvé za šedesát sedm let, co existuje a manželi se tu staly hned dva páry," pochlubil se přednosta lanové dráhy Pavel Vursta. "Lidé se dnes berou pod vodou nebo na padáku a nevím, proč by to nemohli zkusit i v kabině lanovky."