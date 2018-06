Ještěd bude zářit od Prahy i od Drážďan

Podle něj půjde o ukázkovou akci, jejíž cílem je dokázat, že si zvláštní objekty a kulturní památky zaslouží mimo péče, také stát ve správném světle. "V září reflektoru, která dokáže i leccos skrýt, vyniknou stavby úplně jinak. Ukazují se nám v lepším světle," dodal Buzek.Speciální světla budou umístěna a spodní hraně kuželu horského hotelu. Osvětlený Ještěd by podle Buzka byl turistky přitažlivější. "Ve světě je osvětlování památek běžné, u nás se tomu teprve učíme," dodal. Podobně byl v minulých dnech nasvíceni Bezděz, očekávané kouzlo ale překazila mlha.Technické služby si slibují, že ukázka přiláká investora, který by zakoupil osvětlovací zařízení za půl miliónu korun. České radiokomunikace, které horský hotel s vysílačem získaly letos v únoru do svého vlastnictví, se nebrání připojení osvětlení na svůj zdroj a financování jeho provozu. "Alespoň vyniknou opravy, do kterých jsme se pustili," řekl ČTK vedoucí ještědského radiokomunikačního střediska Zdeněk Vrba.Radiokomunikace podle něj investují letos do rekonstrukce dominanty nejméně deset miliónů korun. Ještěd se tak dočkal nejnutnějších oprav poprvé během své sedmadvacetileté historie.Rozsáhlá rekonstrukce je podle Vrby časově rozvržená do desetiletého období a přijde celkově na 100 miliónů korun. Radiokomunikace se k ní zavázaly při koupi Ještědu správci konkursní podstaty, od něhož státem chráněnou kulturní atechnickou památku, oceněnou světovou Perretovou cenou, koupily.