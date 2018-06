Ještě dvacet tisíc kilometrů a budeme doma

tedy k 98. pěšímu pluku, 6. setnině - v červenci roku 1914. Své manželce Aloisii po pár dnech vojančení celkem zvesela píše: "Všecky Vás líbám nastokrát a dávám vědět, že jsme pořád ještě v Chocni a vede se nám všem co možná nejlépe, poněvadž nic úplně neděláme než ležíme (a hrajeme mariáš). Jen drahá nezoufej, vždyť podle všeho vůbec se to obmezí jen na Srbsko, pak bychom tam my ani nešli." Poslední lístek s rakouskou známkou přišel už z fronty v srpnu. Vojín píše, že nepřítele ještě ani neviděli a střílet neslyšeli. Pak se ovšem ozývá až v prosinci 1914. Pohlednice je nadepsána azbukou a prosycena nejistotou a smutkem. Rakouský zajatec František Macháček prožil první válečné Vánoce v Semipalatinsku na Sibiři. Ty druhé a třetí v zajateckém táboře v Tjumeni...Milená ženo a děti!Srdečně vás všecky zdravím a líbám. Snad již brzo vás zlíbám ne pouze na papíře. Právě zítra nebo pozítří odjíždí domů zbytek 2. pluku a první část našeho pluku a za týden nebo dva i na nás dojde. Včera jsem dostal od Tvé matky dopis z 19. ledna tohoto roku, vyřiď jí srdečný dík. Také od Tebe, drahá, mám již čtyři dopisy i s větvičkou z vánočního stromku! Ty poslední zde chvíle jsou mně nejdelší... Jsme zde v kasárnách asi osm kilometrů od Vladivostoku na ostrově. Má pro nás přijet loď, přibude z Ameriky. Teď nám zůstalo již jenom dvacet tisíc kilometrů a pak budeme v Praze!? Těšíš se, má drahá? Ani si nedovedu představit naše shledání, hlava mně jde kolem. Šest let... Co asi bídy a hladu jste moji milení tam vytrpěli a ještě trpíte. Až přijdu, tak se to trošku zlepší. O mnoho ne, poněvadž bída jest dnes všude a drahota. Bude to trvat několik let, než se poměry změní tak, jako do války. Já jsem hladu nezakusil, až na malé výjimky dříve, teď nikoliv. Vím, že u Vás nejsou některé věci vůbec, přivezu, co budu moct. Několik kilo kávy, asi šest. A asi tři kila dobrého mýdla a některé koření, pepř, hřebíček a skořici. Zmohu-li se ještě na něco, nevím. Také kůži pro Tebe a snad i pro děti toho bude. Tak jsem Ti, drahá, vypsal celý svůj majetek a až přijedu, tak Ti dám ještě - sebe... Přežijeme to štěstí? Odpustˇ mně, drahá, ale závidím Ti děti. Aspoň je můžeš líbat a přitisknout, a já - nikoho - jen Váš obrázek. Od dneška za tři měsíce Vás chci líbat doopravdy. Víš, drahá, jak to je, dovedeš si to ještě představit? Na shledanou! Už nevím nic, jsem rozčilen. Tvůj FrantišekPoslední "ruské" vánoce prožili českoslovenští legionáři v roce 1919 ve Vladivostoku. Americká loď, na kterou tak dlouho čekali, zvedla kotvy 13. dubna 1920 a zamířila nejprve k břehům USA. Další dva měsíce čekání v přístavech, pak první - neúspěšný pokus o návrat. Loď Amerika se po několika dnech porouchala a musela se vrátit do San Franciska... Teprve na konci srpna 1920 František Macháček po šesti letech vojenské služby dorazil do vlasti. A trvalo ještě dlouhé měsíce,než mohl obejmout ženu a dcery. Poprvé viděl syna, který se narodil až po jeho odchodu do války.