Jessica Simpsonová ukázala dceru Maxwell, za snímek dostala miliony

Jessica Simpsonová podepsala smlouvu s časopisem People, který tak měl jako první a jediný fotky její dcery Maxwell Drew Johnsonové. Za snímek na titulní stranu dostala herečka a zpěvačka v přepočtu přes 16 milionů korun.

Šokující obnos ale není nejvyšší suma, jakou americké hvězdy za snímky svých dětí mohou dostat. Lopezové prý časopis People zaplatil dokonce 120 milionů korun za fotky dvojčat Maxe a Emme. Ještě dvakrát tolik inkasovali podle deníku Daily Mail Brad Pitt a Angelina Jolie za exkluzivní snímky dvojčat Vivienne a Knoxe.

Jennifer Lopezová s dvojčaty na obálce časopisu People. Brad Pitt a Angelina Jolie s dvojčaty na obálce časopisu People

Simpsonová se měsíc po porodu vrhla na hubnutí a stala se novou tváří organizace Weight Watchers (Strážci váhy), která pomohla zhubnout třeba zpěvačce Jennifer Hudsonové.

Vzhledem k tomu, že dcera přišla na svět císařským řezem, nemůže Jessica ještě cvičit. Už ale začala s dietou. Jí hlavně mořské plody a zeleninu. K tomu pije džus z kapusty, špenátu, jablek, zázvoru, celeru a mrkve.

Jessica Simpsonová krátce před porodem

"Bylo by fajn cítit se zas dobře v bikinách, ale to není můj cíl. Chci jen, abych se zas vešla do džínů," říká Simpsonová.