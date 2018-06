Jessica Simpsonová: Plastika mi zničila rty!

Americká hvězdička se pro kolagenovou výplň Restylan rozhodla loni na podzim po několika konzultacích se specialisty. „Měla jsem tam Restylan. Ale vypadalo to nepřirozeně. Nelíbilo se mi to. Po čtyřech měsících se to naštěstí vstřebalo. Moje rty jsou teď zase přirozené, díky bohu!“ prohlásila Jessica pro magazín Glamour.

Šestadvacetiletá Simpsonová prý operaci podstoupila kvůli stresu. Hollywood je dle jejích slov posedlý mladistvostí a dokonalým vzhledem. „Minulý rok jsem byla opravdu hodně stresovaná a nebyla jsem si jistá svým vzhledem, tak jsem si zkusila zvětšit rty,“ tvrdí dnes po rozvodu s manželem Nickem Lacheym, s nímž žila tři roky.