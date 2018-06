Jessica Simpsonová představila podzimní kolekci, na molo vzala i dceru

Jessica Simpsonová přišla na molo coby návrhářka celá v černém s velkým černým kloboukem, který byl také dominantním prvkem její kolekce.

Z krátké sukně ukazovala štíhlé nohy. Po porodu syna se jí podařilo už dostat znovu do kondice a to pro ni znamená velký výdělek, protože má kontrakt s organizací Weight Watchers, jejíž plán hubnutí propaguje. Sama však přiznává, že bez osobního fitness trenéra by se jí zhubnout nejspíš nepodařilo.

Potřetí už to podstupovat nehodlá a s dětmi prý s manželem Erikem Johnsonem už skončili.

"Nechci jednoho dne náhodou otěhotnět, aby se pak to ubohé dítě cítilo, jako že se nemělo narodit nebo tak něco. Máme holku a máme i kluka," řekla Simpsonová v show Ryana Seacresta.

Líbí se vám oblečení, které navrhla Jessica Simpsonová?