Jessica Simpsonová: Mám pravá ňadra

Pětadvacetiletá americká zpěvačka a herečka si stojí za tím, že jsou prsa skutečně dílem přírody a nikoliv plastického chirurga.

„Už ve škole jsem měla větší prsa než všechny mé kamarádky. Vždycky jsem se je bála ukazovat. Teď má konečně pocit, že díky nim vypadám lépe. Jsou mým osobním módním doplňkem,“ vtipkuje o svých ňadrech Simpsonová.

I v církevní organizaci, kam zpěvačka s rodinou dochází, nějaký čas trvalo, než si na její bujaré poprsí lidé zvykli.

„Když jsme dělali nějakou dobročinnou práci, mé dcery pobíhaly v bikinách a krátkých šortkách. Lidé v církvi za mnou chodili se vztekem. Jenže my věříme, že co je v srdci, je daleko důležitější než to na povrchu,“ prozradil o trablech své dcery její otec, manažer a bývalý ministr Joe Simpson.