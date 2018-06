Simpsonová shodila za šest měsíců poporodní kila, pomohla dieta i chůze

14:31

Spousta hereček a zpěvaček se už chvíli po porodu chlubí hubenou postavou. Ale Jessica Simpsonová nepatří mezi ty, jimž by šlo hubnutí snadno. Půl roku shazovala poporodní kila u prvního dítěte a teď se o totéž snaží znovu. Zhubnout musí, protože to má ve smlouvě. A daří se jí to.