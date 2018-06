Simpsonová čeká první dítě, břicho ukázala v kostýmu na Halloween

"Je to pravda! Budu maminka!" napsala Jessica Simpsonová a přiložila snímek ve svém halloweenském kostýmu mumie, kde je patrné těhotenské břicho.

Jednatřicetiletá Simpsonová je zasnoubena s o rok starším hráčem amerického fotbalu Erikem Johnsonem, s nímž žije od května loňského roku.

Do porodu zřejmě svatbu nestihnou. Simpsonová si dřív stěžovala na to, že se jí stále zvětšují ňadra a ráda by s tím do svatby něco udělala. Už tehdy se vyrojily první spekulace o jejím těhotenství.

Jessica Simpsonová se svým snoubencem

Simpsonová ale nechtěla nic zakřiknout a s potvrzením si počkala až do šestého měsíce. Podle ultrazvuku bude mít holčičku. "Jessica nesnáší překvapení a pohlaví dítěte chtěla vědět co nejdříve. Je šťastná, že mají s Erikem jasno. Oba jsou šťastní," uvedla kamarádka Simpsonové pro server Hollyscoop.com.