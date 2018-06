Krásky to mají ve stáří těžší, říká představitelka Jessiky Fletcherové

Podle Angely Lansbury je pro herečky, které v mládí okouzlovaly svou krásou, daleko těžší najít ve stáří dobrou roli. Sama prý za krasavici nikdy považována nebyla, a co se mohlo zdát zpočátku jako nevýhoda, se nakonec obrátilo v její prospěch.

Už tehdy totiž hrála charakterní role starších žen a v 88 letech je o ni stále zájem.

"Pro ženy, které byly roztomilé a známé díky své kráse, je to mnohem obtížnější. Já ovšem dostávala vždy starší role, i když jsem byla hodně mladá, protože jsem nebyla kráska velkého plátna. Jsem charakterní herečka," řekla Angela Lansbury pro Radio 4's Today.

Reagovala tak na výtky svých kolegyň, které si stěžují, že po šedesátce nedostanou dobrou roli. Sama s tím nemá problém a do důchodu se nechystá, i když jí táhne na 90. "Je mi líp, když pracuji. Když máte práci jako já, kterou navíc zbožňuji, je těžké to opustit," říká.

Letos se po čtyřiceti letech vrátí na jeviště londýnského West Endu. Bude to ovšem v komedii. Zahraje si věštkyni ve hře Rozmarný duch. Angela Lansbury žije v Americe a většina Britů ji zná jen jako Jessiku Fletcherovou. Je proto ráda, že se jim ukáže i z jiné stránky.

Angela Lansbury (23. ledna 2014)

"Je to příležitost ukázat publiku, kdo jsem. Mnoho z nich mě vidělo jen v To je vražda, napsala nebo starých filmech. Budou v šoku. Ale doufám, že je překvapím a rozesměji," říká herečka, která se v Londýně vdávala v roce 1949 a chtěla tu původně zůstat, ale kvůli lepším pracovním příležitostem se odstěhovala do Spojených států.

Bylo to už tenkrát její druhé manželství. S hercem Peterem Shawem, s nímž má dvě děti, byla od té doby až do jeho smrti v roce 2003. Před ním byla vdaná v devatenácti letech za herce Richarda Cromwella, kterému bylo 35 let. Po roce se rozvedli.