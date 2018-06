Jessica dala otci plastickou operaci

„Chci, aby šarmantní tatínek vypadal co nejlépe,“ svěřila Simpsonová internetovému serveru Fazed.com.

Co si ovšem o dárku myslí sám otec, není známo.

Jessica v posledních týdnech plní předních stránky bulvárních listů až k nevíře. Vysloužila si ocenění za nejžádanější blonďaté vlasy a před několika dny ji pro změnu americká křesťanská skupina nařkla, že ve svém novém videoklipu vypadá jako „coura“.

Náboženská organizace The Resistance (Odpor) žádala Jessiku, aby natočila „nezávadnou“ verzi klipu k písni These Boots Were Made For Walking a za své „divoké vystoupení“ se veřejně omluvila. „Divokým vystoupením“ přitom bylo podle všeho pouhé umývání automobilu v tenkých růžových bikinách.

„Měla by se za sebe stydět. Je to pro nás zklamání, vidět pastorovu dceru a křesťanku, jak se hlásí ke stejnému striptýzu, který předvádějí Britney Spearsová a Christina Aguilera,“ sdělil serveru Fazed.com mluvčí organizace John Conner.