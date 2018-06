Jessica Bielová přemýšlí o nahotě (a není sama)

Na internetu už se množí prosby typu "Jessico, buď profesionální a dej se do práce" nebo "vážení producenti, pokud chce Jessica více peněz, tak nedělejte Zagorky a vytáhněte šekové knížky."

Dle magazínu Contact Music je totiž největším problémem filmový štáb - pětadvacetiletá herečka se prostě před tolika lidmi stydí.

"Ještě jsem se ohledně té scény nerozhodla. Je to těžké. Sice to zvažuji, ale vzhledem k tomu, že se nahý člověk cítí zranitelný před kýmkoli, natož pak před celým štábem... A děsí mne to hlavně kvůli internetu. Pak totiž nevíte, kde všechny ty záběry nakonec skončí."

V tom má Jessica Bielová nepochybně pravdu. Zvláště když její polonahé fotografie z magazínu Gear, pro který pózovala před osmi lety, se na internetu staly malým hitem. Přesvědčte se sami ve fotogalerii.