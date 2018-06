Módní trapas na premiéře: Bielové se roztrhly šaty a měla velké boty

Bílá jemná krajka, peří, třpytky, neonové střevíce a velký snubní prsten. Jessica Bielová měla na filmové premiéře v šatech od Giambattisty Valliho zazářit, ale nakonec z toho bylo menší faux-pas.

Boty neseděly a herečka v nich měla natlačené prsty. V úzké sukni nemohla skoro vůbec chodit a i do schodů jí museli pomáhat.

"Moje šaty jsou tak těsné. Vyjít po schodech bylo mnohem těžší než některé kaskadérské kousky, co jsme dělali ve filmu," prohlásila herečka, které se navíc jemná krajka na šatech roztrhla a nepomohlo ani maskování dlouhými vlasy.

Bielová se nakonec musela převléct a premiéru opouštěla v zelených šatech a pohodlnějších botách.

Kdoví, jestli jí šaty opět vybral snoubenec, zpěvák Justin Timberlake. Herečka totiž nedávno prozradila, že jí oblečení vybírá právě on, protože má lepší vkus.

"Justin všecko vybírá naprosto bez obav a má opravdu úžasný vkus na design. A budu upřímná, má mnohem lepší vkus než já. Když ráno vyjdu z šatny poté, co se obléknu, tak jdu s rukama nahoru a zeptám se, jestli je to dobré. A on zatřese hlavou, že ne. Pak vybere něco sám. Je to legrační," řekla Bielová pro magazín InStyle.