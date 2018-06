Ráda hraji špatné holky, je to jako droga, říká Jessica Bielová

V seriálu The Sinner má Jessica jedinečnou šanci ukázat, jaký ďábel v ní dřímá. „Je to jako silná droga. Je to okamžitý přísun adrenalinu. Úplně to vámi projede a pročistí vás to, je to síla,“ sdělila herečka pro magazín Marie Claire.

Doma je prý jako beránek a snaží se být tou nejlepší manželkou a matkou pro dvouletého syna Silase. „Dodržujeme s manželem určitá pravidla. Jsme k sobě upřímní, loajální a věříme si. Máme rádi legraci, hodně se smějeme. Máme zkrátka rádi stejné věci, to nás neskutečně stmeluje,“ myslí si.

Oba dva se hodně zaměřují na kariéru, ale zároveň dělají maximum pro to, aby nezanedbávali syna. „Občas si říkám, jestli nejsme příliš sobečtí. Ale pak si uvědomím, jak se můžu zbláznit, abych udělala co nejvíc pro syna a rodinu a dojde mi, že to tak není. Ten malý človíček si zaslouží tu nejlepší péči. Můj program už není jen o mě, ale točí se i okolo něj, protože bych pro něj jako snad každá matka udělala všechno na světě,“ pokračovala.

Zároveň však přiznává, že nepatří mezi bláznivé matky, které by se všeho vzdaly jen na úkor dítěte. „Můj život se neobrátil vzhůru nohama. Je potřeba taky myslet na to, že jednou vyroste a odejde z domu. Nemůžu se soustředit jen na něj, to bych se zbláznila. To není dobré ani pro matku, ani pro dítě,“ doplnila.

S narozením syna prý získala větší sebevědomí. Je pyšná na to, kolik práce dokáže zastat a že dokázala přivést na svět malou bytost. „Někdy je to výzva. Ale všechno stojí za to,“ dodala.

Jessica si zahrála například ve snímcích Šťastný Nový rok, Tajemný muž, Total Recall, Na sv.Valentýna nebo Iluzionista.

